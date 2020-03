Brněnská technika přišla s ochrannou polomaskou. Vyrobit si ji můžete na domácí 3D tiskárně

Podle slov autora polomasky je běžně používaný materiál 3D tisku poměrně porézní a není možné zaručit, že by člověk nenasával vzduch právě přes něj.

„Proto jsme přišli s jednoduchým vylepšením, a to přetáhnout přes vytištěnou masku jednorázovou latexovou nebo nitrilovou rukavici. Ta masku utěsní a lépe díky ní sedí na obličeji. Zároveň je z atestovaného materiálu, takže je zaručena její zdravotní nezávadnost,” dodal.

Maska se tedy dobře se přizpůsobí tvaru obličeje, jinými slovy na obličeji dobře těsní. Do styku s pokožkou obličeje se dostává jen materiál jednorázové rukavice, který je podle VUT snadno dezinfikovatelný a v případě potřeby i rychle a levně vyměnitelný.

„U běžné látkové roušky, když máte brýle, tak se vám okamžitě zamlží. To je znamení, že vzduch nasáváte a vydechujete jinudy, než by bylo potřeba. Pokud bude mít někdo doma 3D tiskárnu, vytiskne si naši masku, utěsní rukavicí a podle návodu vystřihne filtr z dostupných materiálů, ochrana by měla být vyšší. Důležité je, že i nedokonalá filtrace podstatným způsobem sníží virovou zátěž," poznamenal Kaczmarczyk.