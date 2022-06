Souhrn dění na Ukrajině do středeční půlnoci

22:00 - Běženci, kterým není vyplácena humanitární dávka, budou mít možnost kromě ubytování a stravy získat zdarma prostředky osobní hygieny a léky. Kabinet Petra Fialy (ODS) tak upravil program pomoci pro migranty. Mluvčí ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) Jakub Veinlich to sdělil ČTK.

18:48 - České úřady odmítly od začátku války na Ukrajině udělit tzv. institut dočasné ochrany pro uprchlíky celkem 1400 lidem. Právu to v úterý řekl policejní prezident Martin Vondrášek. Nejčastějšími důvody byly buďto dvojí občanství, nebo fakt, že již o dočasnou ochranu požádali v jiné zemi Evropské unie a poté znovu i v České republice.

17:21 - Hlavní bosenský dovozce plynu Energoinvest prodloužil dohodu o dodávkách plynu s ruským Gazpromem do konce letošního roku za nezměněných podmínek. Za plyn bude platit v eurech.

17:00 - Členské státy Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) diskutují o možnosti vyloučit Rusko z dohody o těžbě ropy, což by umožnilo přerozdělit těžební kvóty. Podle prognóz může kvůli sankcím produkce ropy v Rusku do konce roku klesnout o 8 procent, píše deník Wall Street Journal.

15:38 - Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický varoval, že pokud Praha uzavře centrum pro uprchlíky, udělá to i Pardubický kraj. Podle něj by avizovaný krok Prahy zhoršil situaci.

15:05 - Švýcarsko odmítlo dánskou žádost o povolení k poskytnutí obrněných transportérů švýcarské provenience Ukrajině. Vláda to zdůvodnila švýcarskou politikou neutrality, která neumožňuje dodávat zbraně do konfliktních zón, informovala švýcarská televizní a rozhlasová společnost SRF.

14:10 - Turecký prezident Recep Erdogan si stěžuje, že mu nikdo zatím nenabídl nic výměnou za odblokování vstupu Finska a Švédska do NATO.

14:03 - „Cílů speciální vojenské operace bude v každém případě dosaženo a protahování konfliktu jen hraje do karet nepřátelům Ruska,” uvedl v reakci na americké dodávky zbraní HIMARS na Ukrajinu náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov.

13:40 - Američané Ukrajincům jasně sdělili, že budou poskytovat pouze obranné zbraně. „Neposkytujeme žádné zbraně, které by Ukrajncům umožnily zaútočit na Rusko z Ukrajiny,“ uvedla velvyslankyně při OSN Linda Thomasová-Greenfieldová.

12:13 - Ruský Gazprom letos do konce května vyvezl do zemí mimo bývalý Sovětský svaz 61 miliard metrů krychlových plynu, meziročně téměř o 28 procent méně.

11:59 - Praha uzavře k 15. červnu na neurčito centrum pro uprchlíky ve Vysočanech. Zdůvodňuje to přetížeností města a chybějícím systémem přerozdělování uprchlíků do dalších krajů.

11:30 - USA dodají Ukrajině pokročilejší raketové systémy a munici umožňující přesnější údery na klíčové cíle na Ukrajině. V článku na webu deníku The New York Times (NYT) to uvedl americký prezident Joe Biden, který zároveň zdůraznil, že Washington nepodporuje Kyjev v případném provádění útoků na cíle mimo ukrajinské území.