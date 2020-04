Japonci se neudrželi a sakury v květu neoželeli

Davy Japonců, které se početně příliš nelišily od těch za normálních časů, minulý měsíc o prodlouženém třídenním víkendu vyrazily v Tokiu a dalších velkoměstech do parků a sadů, kde se sakury, téměř posvátně uctívané třešně, s křehkými narůžovělými kvítky, zaskvěly v plném květu. Potvrzuje to studie výzkumného týmu profesora Takajukiho Mizuna z Národního institutu informatiky v Tokiu, o níž informoval list The Japan Times.