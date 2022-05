Erdogan není nakloněn vstupu Finska a Švédska do NATO

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pátek uvedl, že není nakloněn vstupu Finska a Švédska do NATO. Podle něj by přijetí skandinávských zemí do Severoatlantické aliance bylo chybou, protože obě země na svém území hostily „velký počet teroristických organizací“, uvedla agentura Reuters.