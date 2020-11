Republikáni v klíčových státech vzkazují Trumpovi: Volitele ovlivňovat nebudeme

Právě v těchto čtyřech státech byl výsledek natolik těsný, že Trumpův štáb věří, že se mu výsledek podaří zvrátit. Zkouší to nejen soudní cestou skrze žaloby, ale někteří poradci také navrhovali, aby vedení jednotlivých států zasáhlo do úmyslů volitelů.

Předseda arizonské sněmovny Rusty Bowers z Republikánské strany ale upozorňuje, že takový krok by byl v rozporu se zákonem. „Podle předpisů musí (volitelé) hlasovat tak, jak rozhodl lid ve volbách,” řekl. V případě Arizony, Wisconsinu, Michiganu i Pensylvánie to znamená odevzdat hlas Bidenovi.

Volitelům, kteří hlasují opačně, než by měli, se říká „nevěrní”. Amerika zažila celkem 164 nevěrných volitelů, dosud nikdy ale neovlivnili výsledky voleb. Ústava volitelskou nevěru přímo nezakazuje, většina států proto přijala vlastní zákony, které tuto situaci upravují.

Republikánský šéf wisconsinského shromáždění Robin Vos rovněž vyloučil, že by jeho spolustraníci volitelům chtěli mluvit do toho, jak mají volit. Wisconsin je rovněž jedním ze států, kde by šlo o porušení zákona.