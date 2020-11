Pensylvánie: Trumpova žaloba padla

Trump by to měl vzdát, je trapný, míní Zeman

Napětí v zemi nepolevuje. Krajně pravicové milice podle britského serveru The Sun provádějí nábory a vyzbrojují se v očekávání občanské války po nástupu Bidena. Webové fórum My Militia uvádí, že jich je 554. Zásobuje je návody na výrobu výbušnin, improvizovaných zbraní a na přežití.

Podle jednoho z nich by mohl už do tří týdnů oznámit prezidentskou kandidaturu v roce 2024, což by byl tah, jak si udržet kontrolu nad Republikánskou stranou a potlačit případné ambice viceprezidenta Mikea Pence nebo šéfa diplomacie Mikea Pompea, napsal list The Washington Post.