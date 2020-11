ON-LINE: Průběžné výsledky: Biden stahuje Pensylvanii, rozhodnutí se čeká ještě dnes

07:41 - Americká tajná služba vyslala posily do Wilmingtonu v Delaware, kde je štáb Joea Bidena, pro případ, že by už brzo vyhlásil vítězství v boji o Bílý dům. Udělali to poté, co vedení Bidenovy kampaně oznámilo že bude ještě nejméně den používat místní kongresové středisko a v pátek tam promluví, uvedl list The Washington Post. Tajná služba to nekomentovala.

07:32 - Ostrou kritiku od některých republikánů si vysloužil Trump za prohlášení zpochybňující regulérnost voleb. Další straníci ale prezidenta podpořili.

06:45 - Georgie nebude do pátečního rána místního času aktualizovat počty sečtených hlasů. Výsledky tedy odtamtud budou až během pátku, tedy někdy odpoledne středoevropského času.

06:40 - Trumpův náskok v Pensylvánii se zmenšil na 22 398 hlasů. Trump tam získal 49,59 procenta odevzdaných hlasů, Biden 49,26 procenta.

06:26 - Ve Filadelfii zasáhla policie kvůli tipu tipu, že se místní kongresové středisko, kde se sčítají hlasy, mělo stát terčem útoku. Podniknout ho měla rodina jedoucí v hummeru z Virginie. Uvedla to lokální stanice 6ActionNews. Policie jednoho člověka zadržela a zabavila zbraň.

06:15 - Joe Biden má zatím jistých 253 hlasů volitelů, Donald Trump 213. Bidenovi stačí získat k většina 270 hlasů dalších 17 hlasů volitelů, tedy vyhrát v Arizoně a v Nevadě, kde vede. Pokud by vyhrál v Georgii, kde ztrácí na Trumpa jen 1805 hlasů voličů, získal by 16 hlasů volitelů, Pensylvánie, kde zaostává asi o 24 000 hlasů, by mu dala 20 hlasů volitelů a měl vítězství v kapse. Pokud chce Trump obhájit post prezidenta, se neobejde bez výher v Pensyslvánii a Georgii uvedla CNN.

05:59 - Na hlasování v Georgii závisí, kdo bude mít většinu v Senátu. Tam se rozhoduje o dvou senátorech Známé to však bude až 5. ledna, protože v prvním kole nezískal ani jeden z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů a bude se konat druhé kolo voleb.

V Senátu mají aktuálně demokraté i republikáni zajištěných 48 křesel a republikáni získají zřejmě ještě dva senátory. Padesát senátorů by jim však většinu zajistilo jen v případě vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách. Pokud by neuspěl, potřebují ještě jedno křeslo.

05:37 - Sčítání volebních lístků v Georgii se podle listu The Guardian komplikuje. V okrese Gwinnett jsou problémy se softwarem při sčítání 4400 volebních lístků. Jisté nemá Biden ani vítězství v Claytonu, kde dosud jasně vede. Zbývá tam však sečíst přes 4000 lístků a v pátek ještě dorazí další hlasovací lístky od tisíců vojáků sloužících v zámoří.

05:22 - V Georgii zbývá sečíst 14 100 hlasů. Donald Trump tam podle informací televize CNN vede o 1775 hlasů.

05:06 - Deník New York Times informuje o další demonstraci Trumpových příznivců, tentokrát před sčítací místností v arizonském Phoenixu. Protestu se účastnilo asi 200 lidí, někteří z nich byli ozbrojeni.

05:05 - Bývalý guvernér New Jersey, republikán Chris Christie, jako první Trumpův spojenec napadl prezidentovo vyjádření, že volby byly ukradeny a on to napadne u soudu: „Ukažte nám důkazy. Zatím jsme nic neslyšeli o důkazech.”

04:59 - Na místo protestů před sčítacím místem v arizonském okrese Maricopa dorazil konspirační teoretik a komentátor Alex Jones. Demonstrující dav požaduje dopočítání všech hlasů a vítězství Donalda Trumpa. Řada protestujících je ozbrojena. Jejich přítomnost ale celý proces sčítání zdržuje.

Alex Jones is now outside the Maricopa County Elections Center #azfamily pic.twitter.com/iKeYGKMVhy — Max Gorden (@Max_Gorden) November 6, 2020

04:49 - Po sečtení 95 procent odevzdaných hlasovacích lístků vede v Pensylvánii prezident Trump o 26 319 hlasů.

04:28 - Podle informací stanice CBS nehodlá Donald Trump uznat porážku ani v situaci, kdy bude v následujících dnech prohlášen za vítěze prezidentských voleb jeho soupeř Joe Biden.

04:22 - Minimálně tři okresy v Georgii přerušují na noc sčítání hlasů. Podle zpravodaje BBC Nicka Bryanta zvítězí ve státě Biden. Posledním demokratem, který tu zvítězil, byl v roce 1992 Bill Clinton.

Joe Biden's road to the White House looks increasingly like it will run through Georgia, the home state of the late Congressman John Lewis. He is about to overtake Donald Trump in Georgia. #election2020 — Nick Bryant (@NickBryantNY) November 6, 2020

04:05 - Biden stáhl Trumpův náskok v Georgii na rozdíl 1 797 hlasů. Pomalu také vyrovnává souboj v Pensylvánii, tam v tuto chvíli vede Trump o 41 305 hlasů.

03:36 - Už teď je jasné, že Joe Biden získal nejvíce hlasů v historii Spojených států amerických.

03:34 - Georgie pomalu dosčítává korespondenční hlasy, které zatím pomáhají Bidenovi dohnat ztrátu na svého soupeře. Trump zde vede už jen o 1 902 hlasů. Georgie je jeden ze států, který nejdříve sčítal prezenční hlasy a až poté přistoupil ke sčítání lístků zaslaných poštou.

03:01 - Bidenův náskok v Arizoně se zmenšil, nyní vede už jen o 46 257 hlasů. Zbývá sečíst asi 10 procent odevzdaných lístků. Podle agentury AP a televize FOX je vítězem v tomto státě Joe Biden. Ostatní média se ale takto zatím zdráhají vyjádřit. Podle nich existuje šance, že prezident Trump Arizonu ještě dostane na svoji stranu.

02:54 - V Pensylvánii vede Trump o 53 tisíc hlasů. Podle deníku New York Times zbývá sečíst asi 250 tisíc korespondenčních hlasů. Tímto způsobem hlasovali převážně demokrati, proto se očekává, že Biden ztrátu ještě stáhne.

02:51 - Republikánský guvernér státu Maryland, Larry Hogan, odsoudil prezidentovy výroky ohledně falšování voleb. Podle něj Trump svými slovy „podkopává demokracii” a nejde ho už hájit. „Amerika počítá hlasy a musíme respektovat výsledky stejně jako jsme je respektovali vždy předtím,” řekl.

02:50 - Moderátor stanice CNN Anderson Cooper okomentoval Trumpovo vystoupení takto: „To byl nejmocnější muž na světě a my ho viděli jako obézní želvu na zádech, která se vrtí na slunci a pomalu chápe, že se její čas nachýlil.”

I believe @AndersonCooper has earned a follow from everyone tonight. pic.twitter.com/7tzrln0Esf — Adam Parkhomenko (@AdamParkhomenko) November 6, 2020

02:47 - Extrémně vyrovnaný souboj v Georgii: podle zástupce státu Jordana Fuche zbývá sečíst posledních 18 936 korespondenčních hlasů.

02:25 - V Georgii vede v tuto chvíli stále ještě Donald Trump a to těsným poměrem 49,4 ku 49,3. To představuje náskok 3 486 hlasů.

02:18 - Ve veřejném prostoru sílí kritika republikánů, kteří neodsoudili chování prezidenta Trumpa. „Republikáni, teď je čas bránit americkou demokracii. Historie si bude pamatovat, jak jste se v tento moment zachovali. Ozvěte se, nebo mlčte. Obojí je volba, která mluví za vše,” napsala na Twitteru republikánská organizace The Lincoln Project.

Republicans, now is the time to defend American democracy.



History will remember what you do in this moment of crisis.



Speak up or stay silent. Both are a choice and a statement. — The Lincoln Project (@ProjectLincoln) November 6, 2020

02:08 - Federální soudce zamítl Trumpovu žádost na zastavení sčítání hlasů ve Filadelfii. Nařídil ale tamním úředníkům, aby do sčítací místnosti pustili více pozorovatelů jak od republikánů, tak od demokratů.

02:00 - Bývalý republikánský senátor za Pensylvánii Rick Santorum zkritizoval výroky prezidenta Trumpa o tom, že jsou volby zmanipulované. Podle Santora není tvrzení podloženo fakty. „V tuhle chvíli to nevíme a fakt, že prezident vystoupí a něco takového bez důkazů řekne, je nebezpečné,” řekl ve vysílání CNN.

01:32 - Trump teď v Pensylvánii vede o 64 237 hlasů. Jen v samotné Filadelfii, jež je výrazně nakloněná demokratům, zbývá sečíst 60 tisíc korespondenčních hlasů.

01:24 - Trump v projevu opakovaně tvrdil, že jeho pozorovatelům nebylo umožněno kontrolovat na místě průběh sčítání a že kvůli tomu musel podat žaloby. „Zaprvé, proces sčítání hlasů je vždy věcí obou stran a pozorovatelům kandidátských týmů je umožněno ho sledovat. Zadruhé, jeho (Trumpovy) žaloby v Pensylvánii a Michiganu se netýkaly umožnění přístupu pozorovatelů – protože ten je a vždy byl umožněn – žaloby se týkají toho, jak blízko mohou pozorovatelé stát,” uvedla analytička FiveThirtyEight Kaleigh Rogersová.

Žaloba v Michiganu byla zamítnuta, projednávání žaloby v Pensylvánii ještě neskončilo.

Trump trvrdil, že se nehraje fér ani v Georgii. Sčítání tam má přitom na starosti republikánský státní ministr Brad Raffensperger.

01:11 - Trump ve svém projevu tvrdil, že volby jsou zcela v režii „korupčního stroje demokratů”. „Když jsme někde vyhrávali, začaly se nám hlasy zázračně ztrácet,” postěžoval si.

Poukázal také na to, že korespondenční hlasy jsou téměř všechny ve prospěch demokratů. To se ale předpokládalo, neboť demokraté se k tomuto způsobu většinově klonili kvůli pandemii koronaviru. Tu Trump dlouhodobě bagatelizuje a od korespondenčního hlasování své voliče vždy odrazoval.

0:56 - „Je zvláštní, že Trump opět vystupuje proti legitimitě později sečtených korespondečních hlasů v některých státech, když představují jeho jedinou šanci v Arizoně (a teoreticky v Nevadě),” uvedl k prezidentovu projevu analytik Nate Silver.

V Arizoně i Nevadě vede Biden. Trump by k vítězství potřeboval jeden z těchto dvou států získat.

0:53 - Trump tvrdí, že volební komise hlasy nesčítají, ale „hledají”. „Hledají je tak dlouho, až je nakonec najdou,” řekl. To se podle něj děje v Pensylvánii nebo Georgii, kde ho Joe Biden dotahuje. Korespondenční hlasy podle něj poškozují systém.

Pensylvánská ministryně odpovědná za přípravu voleb již před Trumpovým projevem na své tiskové konferenci uvedla, že korespondenční hlasy nijak nesnižují legitimitu voleb. Nejde podle ní o žádný nový prvek, protože se používaly již v mnoha předchozích volbách.

0:50 - „Pokud započítáte legální hlasy, volby lehce vyhraju. Pokud započítáte nelegální hlasy a opožděné hlasy, můžou nám ukrást volby,” řekl novinářům Trump.

Ten již dříve uvedl, že napadne výsledky ve všech státech, kde Biden otočil výsledky.

0:45 - Aktuálně se čeká na ohlášený projev prezidenta Trumpa, který měl začít už před 15 minutami.

0:20 - V Pensylvánii bylo započítáno dalších 37 tisíc hlasů. Dvě třetiny z nich připadly bývalému viceprezidentovi Bidenovi. Prezident Trump tak už v tomto rozhodujícím státě vede jen o 78 tisíc hlasů, respektive 1,2 procentního bodu.

V procentuálním vyjádření tak Trump vede v poměru 50 : 48,8.

23:55 - Velmi dramatický je závěr v Georgii, kde jde o 16 volitelů. Vede zde sice Donald Trump, ale jeho vedení se zde za hodinu smrsklo z 12 771 na 9 525 hlasů. Sčítat se bude už méně než jedno procento hlasů, něco pod 40 tisíc.

Pokud by Biden souboj v tomto státě dokázal otočit, stačilo by mu zvítězit v kterémkoliv dalším z dosud nerozhodnutých států (Nevada, Arizona, Pensylvánie, nebo Severní Karolína).

23:50 - Biden vede v Nevadě, kde se hraje o 6 volitelů. Podle tamní ministryně odpovědné za přípravu 90 procent dosud nesečtených hlasů pochází z oksku Clark County. Tamní voliči přitom podle reportérky serveru Bloomberg Emmy Kineryové dlouhodobě výrazně upřednostňují kandidáty Demokratické strany.

22:58 - Průběžné výsledky komentuje pro Novinky.cz Benjamin Pistora, který se podílel na volební kampani demokratů. „Původně to vypadalo, že Trump svého protivníka smete. Státy, jako byla Florida, Texas a Ohio, spočítaly nejdříve korespondenční hlasy a výsledky měly rychle. V tuhle chvíli sledujeme státy, jejichž sčítání republikáni zdržovali, a ty se nyní stáčí k Bidenovi. Kvůli tomu zdržení to sice vypadá, jako by se k vítězství Biden jen plížil, ve skutečnosti může nakonec vyhrát o více volitelských hlasů, než o kolik vyhrál v roce 2016 Donald Trump,” popisuje. Trump tehdy vyhrál nad Hillary Clintonovou v poměru 304 ku 227 získaných volitelů.

22:30 - Prezident Trump už v Pensylvánii nevede ani o sto tisíc hlasů. Podle serveru FiveThirtyEight bylo právě započítáno dalších 14 tisíc hlasů z okrsků Filadelfie a Erie, což snížilo Trumpův náskok na 98 tisíc hlasů. Procentuálně připadá aktuálně na Bidena 48,6 a na Trumpa 50,1 procenta dosud sečtených hlasů.

22:23 - Joe Biden předstoupil před své příznivce a novináře s prohlášením, ve kterém potvrdil, že nemá pochybnosti o tom, že se stane vítězem voleb. Zdůraznil, že je ovšem potřeba počkat, až budou sečteny všechny hlasy. Američany vyzval k tomu, aby zachovali klid a trpělivost. Jeho sdělení je v ostrém konstrastu s vystupováním prezidenta Trumpa, který požaduje zastavení sčítání a ohlašuje, že se bude soudně bránit.

21:07 - Stanice CNN uvedla, že náskok Donalda Trumpa v Pensylvánii se snižuje. Nyní se jeho náskok snížil z více než půl milionu hlasů na 114 tisíc. Po sečtení 92 procent odevzdaných hlasů stávající prezident vede v poměru 50,2 procenta ku 48,5. Náskok mu však neustále klesá. „Pokaždé, když přijdou informace o dalších sečtených hlasech, tak se náskok prezidenta snižuje,” řekl John King ze CNN a připomněl, že pokud Biden získá Pensylvánii, je rozhodnuto.

Pensylvánie nyní počítá volební lístky z korespondenčního hlasování. Tento způsob volby upřednostňovali hlavně demokratičtí voliči kvůli koronaviru. Republikánští voliči častěji volili osobně. Předpokládá se proto, že v korespondenčním hlasování bude mít Biden navrch.

20:32 - Podle informací deníku Guardian obdrželi Joe Biden a Kamala Harrisová brífink ohledně koronavirové pandemie a stavu americké ekonomiky. Demokratický kandidát se stále neprohlásil za vítěze, nicméně už spustil oficiální stránku pro takzvaný přechodný proces.

20:20 - Pensylvánská ministryně Kathy Boockvarová sdělila CNN, že je velmi pravděpodobné, že ještě v průběhu čtvrtka dojde k dopočítání hlasů. Pokud by Biden získal většinu v Pensylvánii, která disponuje 20 voliteli, měl by v kapse 270 volitelů potřebných ke zvolení prezidentem bez ohledu na to, jak by dopadlo sčítání v dalších dosud nerozhodnutých státech.

19:38 - Sečtení zbylých hlasů v okrese Clark v Georgii by mělo být hotové v sobotu nebo v neděli, řekl správce registru voličů Joe Gloria. Zatím zbývá sečíst 63 262 hlasů, předpokládá se většina bude pro Bidena.

Živě: Spojené státy volí příštího prezidenta Video: Novinky/ČTK/Reuters

19:33 - Štáb Trumpovy kampaně neuspěl se svojí žalobou v Michiganu, která požadovala zastavení sčítání hlasů. Soudkyně ji odmítla, uvedla agentura Reuters. Už předtím zamítl soudce v americkém státě Georgia žalobu, která si stěžovala na údajnou podezřelou manipulaci s korespondenčními hlasovacími lístky a požadovala zastavení jejich sčítání. Stížnost byla zamítnuta necelých 12 hodin po předložení, napsala agentura AP.

19:16 - Prezident Donald Trump oznámil, že jeho kampaň soudně napadne výsledky ve všech státech, kde si nedávno připsal vítězství Joe Biden.

18:40 - V pensylvánském okrsku Allegany, kde leží Pittsburgh, pozastavili do pátku sčítání kvůli stížnosti na 29 000 hlasů. Dalších 6000 hlasů se musí sčítat ručně, protože jsou pro scanner moc pomuchlané. V Allegany zbývá sečíst 35 000 hlasů. Trump vede v Pensylvánii o 115 000 hlasů, zatímco ve středu to bylo o 600 000. Pokud by tam chtěl Biden vyhrát, muselo by asi 62 procent nesečtených hlasů být pro něj. Ve Filadelfii, kdy zbývá sečíst 17 procent hlasů, pro něj hlasovalo 80 procent voličů.

18:20 - Joe Biden mírně zvýšil svůj náskok v Nevadě na 12 000 hlasů po sečtení dalších hlasů v okrsku Clark, kde se nachází Las Vegas. V Nevadě by získal šest hlasů volitelů.

17:44 - Americké ministerstvo spravedlnosti sdělilo, že mu zákon umožňuje vyslat ozbrojené federální policisty do sčítacích místností po celé zemi, kde by vyšetřovali možnost volebních podvodů. Informoval o tom deník The New York Times.

Americké zákony zakazují rozmístění ozbrojených federálních policistů ve volebních a sčítacích místnostech v den voleb. Ministerstvo spravedlnosti, v jehož čele stojí Trumpův spojenec William Barr, nicméně sdělilo prokurátorům, že vyslání se může uskutečnit kdykoli po volebním dnu.

17:10 - Zdá se, že boj o většinu v Senátu ještě není u konce. V Georgii, která letos výjimečně vybírá oba své senátory, stále probíhá sčítání. Zajímavostí je, že tamnější volební zákon připomíná ten, co používá Česká republika – tj. pokud žádný kandidát nezíská více než 50 procent hlasů, postoupí „první dva na pásce” do druhého kola.

Pokud by se tak stalo v obou volebních obvodech a v obou by zvítězili demokraté, došlo by v Senátu pravděpodobně k poměru 50:50. V takovém případě je jazýčkem na vahách hlas viceprezidenta.

17:05 - Zástupce státu Georgie právě uvedl, že zbývá sečíst 60 tisíc hlasů. Původně se odhadovalo o něco méně. Podle svých slov věří, že se podaří zbytek hlasů sečíst ještě v průběhu čtvrtka.

17:04 - V souvislosti s letošními volbami se hovoří zejména o korespondenčních hlasech zaslaných poštou. Kromě toho však do hry zasahují také takzvané provizorní lístky. Ty letos využila velká část voličů, kteří původně plánovali hlasovat korespondenčně, ale z obav, že pošta jejich hlasy nedoručí včas a nebudou se počítat, raději šli volit osobně.

Větší část těchto voličů by měli být příznivci demokratů. Nate Cohn na serveru listu New York Times odhaduje, že v Pensylvánii tyto hlasy mohou výsledky posunout o dva procentní body. Trump aktuálně vede o 2,1 procentního bodu. Trump si ve státě, kde se rozděluje 20 volitelů, v tuto chvíli nemůže dovolit prohrát.

16:50 - Podle aktualizovaných údajů v Georgii zbývá sečíst ještě přes 61 tisíc korespondenčních hlasů. Podle serveru by Joe Biden k otočení výsledku na svou stranu potřeboval získat minimálně 65 procent těchto hlasů, uvedl server FiveThirtyEight. Ve státě se hraje o 16 volitelů, zatím tam o půl procentního bodu vede obhajující prezident Trump.

15:25 - Trump opět na Twitteru vyzval k zastavení sčítání hlasů. Pokud by teď ale sčítání hlasů ve všech státech skončilo a v platnosti by zůstaly průběžné výsledky, prezidentem by se stal Joe Biden v poměru 270 : 268. Vede totiž v Arizoně a Nevadě, z nichž alespoň jeden stát Trump nutně potřebuje otočit.

STOP THE COUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

15:06 - V Georgii zbývá sečíst poslední procento hlasů (50 tisíc). Trump si stále udržuje náskok 18 tisíc, očekává se tak, že tento stát udrží.

14:56 - Ještě se stále může stát, že dojde k remíze na počet volitelů, tedy 269 ku 269. V takovém případě rozhoduje Kongres. O viceprezidentovi Senát, kdy co senátor, to jeden hlas. Republikáni si v Senátu udrželi většinu, zde je tedy situace jednoduchá. V případě prezidenta je to složitější. Rozhoduje sice Sněmovna reprezentantů, ale každý poslanec nemá jeden hlas.

Rozhodují totiž státní delegace. Delegací se rozumějí poslanci, kteří byli do Kongresu vysláni voliči stejného státu. Ti se poté sejdou a v rámci své skupiny hlasují. Výsledek poté prezentují na plénu sněmovny. Co delegace, to jeden hlas. Přestože má Demokratická strana ve sněmovně většinu, nemá více státních delegací.

PŘÍKLAD: Demokraté měli do letošních voleb 45 poslanců z Kalifornie, zatímco republikáni ve stejném státě získali jen 7 poslanců. To je rozdíl 38 poslanců. Za malý stát Idaho sedí v Kongresu jen dva poslanci. Oba jsou republikáni. Tyto dva státy mají dohromady 54 poslanců, 45 z nich mají demokraté a 9 republikáni. Demokraté by ovládli státní delegaci z Kalifornie a republikáni tu z Idaho. Kdyby tak došlo na volení prezidenta Sněmovnou reprezentantů, jejich hlas by měl stejnou váhu.

Pokud ve volbách dojde k remíze, prezidentem se stane Donald Trump a viceprezidentem Mike Pence.

14:33 - Blíží se konec sčítání hlasů v Georgii, ve které v tuto chvíli vede Trump o 18 tisíc hlasů. Ještě zbývá sečíst asi 2 procenta odevzdaných lístků, což představuje přibližně 100 tisíc hlasů. Pokud by Biden svého soupeře stihl předskočit (a zároveň udržel alespoň jeden ze států, kde vede), stane se prezidentem.

14:20 - Jak bylo řečeno, Trump na svoji stranu potřebuje obrátit některý ze států, kde těsně vede jeho soupeř – Arizonu nebo Nevadu.

Podle analytiků je stále možné, aby Trump výsledek v Arizoně otočil. Přesto konzervativní stanice Fox News (a s ní i agentura AP) ještě před úterní půlnocí amerického času vyhlásila za vítěze Arizony bývalého viceprezidenta Bidena.

Krátce na to Trump volal místopředsedovi správní rady Foxu Rupertu Murdochovi a podle zdroje serveru Vanity Fair prezident na něj křičel a požadoval stažení informace. To však devětaosmdesátiletý Murdoch odmítl.

13:08 - Trumpa dohání jeho vlastní tweet, který na sociální síti napsal v roce 2012, když republikán Mitt Romney bojoval o prezidentské křeslo s Barrackem Obamou. „Nechceme přepočet hlasů v klíčových státech. Obama je ukradne. Ať jdou všichni vaši přátelé a rodinní příslušníci volit,” napsal. Teď, po osmi letech, za příspěvek sklízí posměch.

„Když kritizujete všechno, tak dříve nebo později musíte kritizovat i sebe,” reagoval jeden z diskutujících. Dalšího uživatele zase pobavilo, že vždy když Trump něco řekne, tak se najde jeho vlastní tweet, který ho usvědčí z pokrytectví. „Tenhle příspěvek zraje jak víno,” napsala další diskutující.

We don’t want to have a recount in any of the battleground states. Obama will steal it. Make sure all your friends and family vote. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2012

12:45 - Guvernérka Arizony odmítla fámu, která se šíří na sociálních sítích, že komise v tomto státě nezapočítává hlasy těch, co ve volební místnosti použili speciální fix, který se propsal i na druhou stranu hlasovacího lístku. Takto lístky často označili republikáni. Podle guvernérky jsou sčítány všechny hlasy včetně těch označených tímto fixem.

12:30 - Donald Trump k vítězství nutně potřebuje udržet vedení v Pensylvánii a Georgii a ještě na svoji stranu obrátit jeden ze států, kde těsně vede jeho soupeř – Arizonu nebo Nevadu. V případě, že se mu to nepodaří, prezidentem se stane demokrat Joe Biden.

10:45 - Velmi těsný je souboj v Georgii, kde se rozděluje 16 volitelů. Sečteno je 95 procent hlasů a prezident Trump zde nad bývalým viceprezidentem Bidenem vede o půl procentního bodu (49,6 : 49,1). K otočení výsledků v tomto státě by Biden potřeboval získat aspoň 64 procent z dosud nezapočtených hlasů.

10:05 - Do ulic vyšli i příznivci prezidenta Trumpa. Zatímco v Detroitu ve státě Michigan požadovali zastavení sčítání, v Arizoně, kde Trump dotahuje, se naopak dožadovali rychlého a kompletního sečtení hlasů.

V Arizoně, kde se hraje o 11 volitelů, bylo aktuálně sečteno 86 procent hlasů. Biden zde vede se ziskem 50,5 procenta, Trump na něj ztrácí při zisku 48,1 procenta hlasů. Analytik Nate Silver upozorňuje, že v další várce korespondenčních hlasů, které zbývá sečíst, je mnohem více hlasů od registrovaných republikánů než mezi těmi, které byly sečteny na začátku.

Agentura AP už v úterý vyhlásila vítězem Trumpa, podle Silvera to však bylo předčasné. Podle stanic CNN a ABC je stav stále nerozhodný.

10:00 - Zatímco Američané netrpělivě čekají na výsledky jedněch z nejvypjatějších voleb v nedávné historii, vyšli někteří z nich do ulic. Příznivci demokratů požadovali převážně kompletní sečtení všech zbývajících hlasů, v Portlandu se ale část lidí protestujících proti Donaldu Trumpovi střetla s policií, nasazena byla i národní garda.

BEZ KOMENTÁŘE: Protesty v USA Video: KTNV, AP

7:41 - Do amerických států stále chodí nové korespondenční hlasy. Arizona a Georgia předpokládají, že budou mít sečteno v noci místního času. V Georgii těsně vede republikán Trump, v Arizoně těsně vítězí demokrat Biden.

6:52 - Demokratický uchazeč o post prezidenta USA Joe Biden získal v letošních volbách největší počet hlasů od voličů v historii Spojených států. Ačkoliv počítání ještě pokračuje nejen v řadě klíčových států, má podle agentury AP na kontě již přes 71,6 milionu hlasů. Překonal tím dosavadní rekord někdejšího prezidenta Baracka Obamy z roku 2008.

6:21 - „Po dlouhém nočním sčítání je jasné, že jsme získali dost států na to, abychom dosáhli potřebných 270 volitelů nutných pro vítězství prezidentské funkce. Nevystupuji proto, abych se prohlásil za vítěze, ale proto, abych řekl, že věříme, že až bude dopočítáno, budeme vítězi,” prohlásil v noci na čtvrtek Biden.

6:15 - Volební kampaň nynějšího šéfa Bílého domu Donalda Trumpa chce, aby soud ve státu Georgia pozastavil sčítání hlasů po úterních prezidentských volbách. Už dříve ve středu Trumpův tým podnikl obdobný krok v Michiganu a Pensylvánii.

5:54 - Rozhodnuto stále není ještě ani v Severní Karolíně, Georgii a Pensylvánii, kde se hraje celkem o 51 volitelů. Ve všech státech zatím drží náskok Donald Trump. Zejména v Pensylvánii se ale díky lidnatým městům jako Filadelfie a Pittsburgh očekává drtivý finiš demokratů.

5:51 - Blíže k vítězství má, byť těsně, demokrat Joe Biden. Ten získal dosud 253 volitelů, Trump jich má 213. Bidenovi se zatím daří v důležitých státech. Tři ze čtyř volitelů získal v Maine, uspěl také ve Wisconsinu, byť tam bude Trumpův tým žádat o přepočet výsledků kvůli těsnému rozdílu.

Pokud by Biden i Trump udrželi všechny dosud nesečtené okrsky, kde zatím vedou, byl by velmi těsným vítězem Biden.