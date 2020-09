Nedělejte velké přednášky, radí Plaga vysokým školám. Ty se většinou rozhodly už dříve samy

Nové plošné opatření nosit roušky ve vnitřních prostorách by se nemělo týkat výuky ve třídách a v učebnách, ale mělo by jít o nošení roušek uvnitř škol, tedy na chodbách.

„Tento týden jsme zveřejnili doporučení obsahující sdělení, aby fakulty/vyučující v případě, že se počet účastníků semináře/přednášky/kurzu blíží k jedné stovce, zvážily/i rozdělení skupiny či v krajním případě převod výuky do online prostředí,“ řekla Novinkám tisková mluvčí UP Gabriela Sýkorová Dvorníková.

„To plošné opatření, které má mít platnost pro vnitřní prostory v celé republice, je podle mých informací koncipováno v duchu těch opatření, která jsme ve školách avizovali v rámci manuálu pro společné prostory. To znamená, že by se to nemělo týkat výuky ve třídách a v učebnách, ale mělo by jít o nošení roušek uvnitř škol, tedy na chodbách, v podstatě v režimu, který jsme znali na jaře a který odpovídá manuálu pro oranžový stupeň,“ okomentoval to pro Novinky ministr Plaga. Jeho vyjádření se nicméně primárně týká ZŠ a SŠ.