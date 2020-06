Maturanti se na koronavirus nevymlouvali

„Jakmile jsme museli zůstat doma, pokračovali jsme v online výuce a učili se ve stejných časech. Pro mě to nebyla velká změna, naopak mi vyhovovalo, že jsem se doma mohla ještě více učit. Dělala jsem si hodně testů a měla na ně víc času,“ vyprávěla Právu před zkouškou z matematiky maturantka Tereza Ševečková, která by chtěla pracovat jako manažerka a studovat management.

Na pražské ČVUT se hlásí další maturant Filip Capl. „Pro mě to byl normální školní rok, kdy jsem se připravoval na maturitu. Pouze například právě u matematiky je lepší být na přednáškách. Bylo trochu těžší naučit se to sám. Velký rozdíl v tom ale nevidím. Na matematiku jsem se připravoval hodně a chci co nejlepší výsledek,“ konstatoval Capl.