Jak řešit distanční vzdělávání, když tříd v karanténě přibývá? MŠMT poslalo školám návod

Nynější forma by měla být přizpůsobena věku dětí. Předškoláci by neměli být na videokonferencích déle než půl hodiny jednou až dvakrát týdně. Mladším školákům stačí hodina denně, starším školákům tři hodiny za sebou.

Resort také doporučil, aby se v případě, kdy jsou v karanténě někteří žáci ze třídy, ale výuka pokračuje prezenčně, učilo co nejvíce venku. Podle úřadu to významně snižuje riziko nákazy a prospívá to zdraví, koncentraci a pohodě dětí.

Výuka na dálku na základních školách by se měla zaměřit hlavně na češtinu, matematiku a cizí jazyky, ve středních školách navíc na oborové předměty. Pokud by nebyla možná praktická výuka, měla by se posílit teorie či zajistit online firemní vzdělávání. Po ukončení distanční výuky by se pak mělo dělat té praktické více.