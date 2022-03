Rusko cílí na ukrajinské systémy protivzdušné obrany S-300

S-300 je skupina systému protivzdušné obrany dlouhého dosahu vyráběná od roku 1975 do roku 2011. Během té doby prodělal značný rozvoj a existuje v pevné pozemní verzi, mobilní pozemní verzi i verzi pro lodě. Ukrajina má verze S-300PT, S-300PS a S-300V. V roce 2014 bylo funkčních jen šest těchto systémů, ale Kyjev odstavené od propuknutí války na Donbasu postupně uváděl do provozu. V prvním roce války to byly čtyři baterie.