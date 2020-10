Sestry z Kataru, lůžka v Bavorsku

„S Katarem probíhají předběžná jednání, že v případě potřeby by nám mohl pomoci se zdravotnickým personálem, zejména se sestřičkami. Šlo by o mezinárodní zdravotníky,“ řekl Právu premiér Andrej Babiš ( ANO ).

Lékařů je zde málo a nemocnice je nechtějí pouštět na nouzová pracoviště, například do polní nemocnice. „Pokud bychom poskytli personál do takových zařízení, asi bychom nemohli pracovat na naší úrovni jako doteď,“ řekla primářka infekčního oddělení v Nemocnici na Bulovce Hana Roháčová.

„Zatím tomu není tak, že by personální kapacita byla na maximu, ale nemocnice, které by měly dodávat personál, se samy potýkají s nedostatkem,“ uvedla.

Prymula jedná se zástupci ambulantních specialistů, jestli by v případě potřeby nenastoupili do nemocnic jako výpomoc. Předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorjan Jojko ale Právu ve čtvrtek řekl, že všichni specialisté určitě nevyhoví. „Pokud to bude na bázi dobrovolnosti, umím si představit, že část z nich pomoci půjde. Řada z nás je ale už v důchodovém věku a sami by v krátké době obsadili covidová lůžka,“ řekl Jojko.