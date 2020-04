V Hongkongu prodlužují omezení, i když se počty nově nakažených blíží nule

Konzervativní přístup hongkongské administrativy tak vytváří kontrast k většině zemí světa, kde mnozí představitelé státu spíše tlačí na co nejrychlejší zrušení omezení a co nejrychlejší rozhýbání ekonomiky.

Podle něj by měla omezení trvat až 28 dní. Uvolňování omezení by i poté mělo být postupné. Hongkong tak prý nechce opakovat chybu, jež učinily Japonsko a Singapur, když příliš brzy uvolnily veškerá opatření a v současné době musí čelit druhé vlně nákazy.

Koncem ledna byly zavřeny školy, velké zábavní parky a úředníci začali pracovat z domova. Mnohé firmy se přidaly a také nechaly většinu zaměstnanců pracovat doma. Na konci března, kdy to vypadalo, že se blíží druhá vlna epidemie, úředníci povolili vstup do města pouze rezidentům, ostatní měli zákaz a pro všechny, co přijeli do města, platila 14denní karanténa.