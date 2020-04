Příznakem covid-19 může být i extrémní únava, varují američtí lékaři

Řada zejména starších pacientů s covid-19 měla atypické příznaky onemocnění covid-19, kvůli čemuž se jim pak dostalo adekvátní lékařské péče pozdě. Ve středu to zveřejnil server CNN s odvoláním na americké lékaře.

„Spoustu zdravotních problémů nevykazují starší lidé typickým způsobem. A vidíme, že se to děje i u covid-19,“ uvedla doktorka Camille Vaughanová, sekční šéfka oddělení geriatrie a gerontologie z Emoryho univerzity v Georgii.

V případě onemocnění covid-19 dochází většinou k oboustrannému zápalu plic, zvyšuje se tělesná teplota, přichází kašel a dušnost. Do krve se následně dostává méně a méně kyslíku. Existují však případy, kdy k tomuto snižování dochází bez typických příznaků.

Stavu, kdy došlo k poklesu hladiny kyslíku krvi, přezdívají lékaři „šťastná hypoxie“. Pacient v té chvíli nepociťuje výraznější příznaky do doby, než je situace kritická a on zkolabuje. To v poslední době pozorovali zejména lékaři u covid pacientů v Indii.