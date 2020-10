Pražský radní Chabr: Nemáme prostředky na plošnou pomoc

Myslím si, že zcela zásadní dopad bude v centrální části Prahy , hlavně v Praze 1. Pro spoustu provozů to bude znamenat fatální ránu. Mají značný počet zaměstnanců a chybějí statisíce návštěvníků, kteří sem každý měsíc jezdili jako turisté. Dnes ale už chybí i možnost stravování pro místní.

Pro restaurace, které horko těžko zvládly jarní krizi, může být zle. Záleží na vládě, na podpůrných balíčcích. Četl jsem, že vznikne podnikatelský balíček pro splácení nájemného pro zavřené provozy, a to asi z 50 procent. Uvidíme, jestli to bude stačit, ale obávám se, že některé provozy tohle už nepřežijí.

Všichni radní připravili strukturální změny v běžných výdajích, a to ve výši 10 %. Diskutovat se budou jen některé výjimky, ale budeme hádat z křišťálové koule, protože výnosy daní jsou dnes nejasné. Je zřejmé, že objem investic bude nižší, ale nesmíme je projíst.

Budu se snažit, aby investice do majetku byly co nejméně omezeny. Některá témata ale budou asi řešena v menší míře než v minulých letech. Může jít o výkupy pozemků, obnovu městského majetku. Asi nebudeme moci obnovovat v takové míře jako dosud veřejné osvětlení.

Je to pro mě úplně podvodná záležitost spekulantů s reklamou. Když provozujete reklamu na něčem, co je od začátku absolutně nelegální, není to snad ani podnikání. Některé billboardy nájemní smlouvy mají a vznikly pak vizuálně nešťastné ulice, jako je Jeremiášova v Praze 13, zaplevelené lesem reklamy.