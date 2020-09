Opatření na Ostravsku: Na venkovních akcích roušky, vysoké školy jen distančně

„Od čtvrtka 24. září do 31. října se zakazuje osobní přítomnost studentů ve výuce na vysokých školách v Ostravě a v ostravských obcích s rozšířenou působností,“ sdělila ředitelka Krajské hygienické stanice Ostrava Pavla Svrčinová. Dodala, že zde platí i výjimky, a to například jsou dovoleny individuální konzultace, návštěvy knihoven i studoven, praxe, laboratoře. „Zkoušení bude probíhat za přítomnosti nejvýše 10 osob,“ řekla Svrčinová.

Dalším opatřením, které začne platit od středeční půlnoci jen na Ostravsku, je pak to, že lidé i na venkovních akcích nad 100 osob musí mít roušky či jinou ochranu úst a nosu. I zde jsou výjimky, například to neplatí pro děti do dvou let či osoby s poruchou intelektu.