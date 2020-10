ON-LINE: V ČR stoupl počet nakažených o rekordních 3493

5:48 - Americký prezident Donald Trump se spolu s manželkou Melanií uchýlil do karantény. Oznámil to na Twitteru poté, co se nákaza koronavirem potvrdila u jeho blízké poradkyně Hope Hicksové. V izolaci by měli oba zůstat nejméně do okamžiku, kdy dostanou výsledky testů na virus SARS-CoV-2.

Hope Hicksová dostala pozitivní výsledek testu ve čtvrtek. V úterý letěla s prezidentem na palubě speciálu na předvolební debatu do Clevelandu a ve středu vrtulníkem na mítink do Minnesoty. Podle AP začala Hicksová mírné příznaky nemoci covid-19 pociťovat při návratu z Minnesoty.