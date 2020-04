Návrat české expedice z Antarktidy se opět zkomplikoval

Datum návratu vědců z letošní expedice Masarykovy univerzity do Antarktidy je kvůli koronavirovým opatřením stále nejisté. Komerčním letem by se z Chile do Evropy mohli dostat nejdříve ve druhé polovině května. Nadějí je nějaký dřívější repatriační let, jenže tento víkend to zřejmě vzdor původním očekáváním nakonec nepůjde. Polárníci jsou nicméně v pořádku.