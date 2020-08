Laboratoř Švédsko už covid-19 zvládá

„Obětujeme staré a nemocné,“ postěžoval si například webu Business Insider lékař Olle Kampe z Karolínského institutu. Cesta do nynějšího stavu totiž byla velmi drastická. S 568 oběťmi koronaviru na milion obyvatel (v Česku je to „jen“ 36) patří Švédsko stále k nejhůře postiženým zemím světa, ačkoliv z této pochmurné statistiky stále vychází lépe než například Belgie, Španělsko či Itálie. To připouští i Tegnell, jenž už před dvěma měsíci uznal, že by pravděpodobně postupoval jinak, kdyby měl od počátku všechny informace.