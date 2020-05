Kam a kdy můžeme vyrazit na dovolenou. Stav v nejoblíbenějších destinacích

Země otevřela hranice pro turisty už od 9. května. Pro osoby, které přicestovaly do Chorvatska z EU, se ruší povinná čtrnáctidenní domácí izolace. Ke vstupu do Chorvatska se nevyžaduje předchozí ani následné testování na přítomnost viru. Turisté se ale musejí řídit pokyny vydanými Chorvatským ústavem veřejného zdraví. To znamená, že by si každé ráno měli měřit teplotu. Pokud je vyšší než 37,2° C, měření po 10 minutách zopakovat, a je-li teplota stále vyšší než 37,2° C, měli by kontaktovat místně příslušného epidemiologa.