Je to teď na umření hlady, líčí sexuální pracovnice z Plzně

„Teď je to hodně špatné,“ popsala Právu žena s tím, že jedním z největších problémů je nyní jídlo. Podle svých slov sežene za týden někdy dva, někdy pět klientů.

„Kdyby nebylo Spolku Ulice (plzeňský spolek zaměřený na pomoc narkomanům a lidem živícím se prostitucí – pozn. red.), který nám dává potravinové balíčky, tak by to bylo ještě horší. My neumřeme na ten vir, ale hlady,“ poznamenala.