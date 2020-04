Hospody a restaurace v Rakousku otevřou 15. května. V Česku to vláda nechce dovolit

Už od minulého úterý mají v Rakousku kromě potravin a lékáren otevřeno i obchody s prodejní plochou do 400 metrů čtverečních. Podle Kurze se k nim 1. května připojí všechny zbylé obchody včetně nákupních center. Zákazníky uvítají také kadeřníci, maséři či pedikéři.

Povolené budou od poloviny května i bohoslužby. Už od 4. května se do škol vrátí žáci ze závěrečných ročníků středních škol, od poloviny května je budou postupně následovat i další školáci.

O čtrnáct dní později, tedy 8. června, by měly být otevřené již také vnitřní prostory restaurací, hospod, bufetů, kaváren, vinoték i pivoték. Spolu s tím budou zpřístupněny také hotely, taxislužby nebo divadla.

V Rakousku v posledních dnech klesá počet lidí nově nakažených koronavirem. Do úterý se jím od počátku epidemie v zemi infikovalo 14 873 lidí. Ve srovnání s pondělními daty je to ale jen o 78 více. S koronavirem v Rakousku zemřelo celkem 491 lidí. V pondělí to bylo ještě 470.