Brazílie vysílá do boje generála

Nyní se ale bude muset vypořádat nejen s rekordním počtem obětí (za uplynulých 24 hodin zemřelo 1349 pacientů s covidem-19), ale měl by také vymyslet, jak snížit zběsilé tempo nárůstu nových případů (za středu jich přibylo 28 633) a přitom nezmařit rušení omezení ekonomických aktivit.

Brazilské státy, které podporovaly protikoronavirové restrikce, je totiž nyní uvolňují, protože mezi lidmi přibývá hladovějících a veřejné rozpočty se propadají do hlubokého deficitu. To vše by měl generál zvládnout s vědomím, že situace v zemi, která oficiálně hlásí bezmála 585 tisíc nakažených a více než 31 tisíc obětí, je mnohem horší, protože se stále nedaří výrazně zvýšit počet testů. Brazílie jich podle webu Worldometers dělá 4378 na milion obyvatel, zatímco třeba Rusko 80 402 a Itálie 66 144 na milion obyvatel.