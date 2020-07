Vojtěch proti Babišovi a Hamáčkovi: Armáda nemůže převzít chytrou karanténu

Podle Vojtěcha je možná spolupráce s armádou. „Spíše to bude o tom, že budeme hledat nějakou kooperaci, posílení ze strany armády,” doplnil.

Drhnoucí chytrou karanténu by mohli převzít vojáci. Jsme připraveni, vzkazují

Drhnoucí chytrou karanténu by mohli převzít vojáci. Jsme připraveni, vzkazují Koronavirus

„Bude zřízen orgán, který to (chytrou karanténu) bude nějakým způsobem dozorovat z té nejvyšší úrovně, a pak na úrovni ministerstva zdravotnictví budou další prvky, ve kterých bude armáda zastoupena paritně v podstatě k ministerstvu zdravotnictví,” řekl Prymula v České televizi.

Možné převzetí projektu armádou v neděli zmínil premiér Babiš ve vyjádření na facebooku. „Armáda funguje perfektně a je otázka, jestli by znovu oni neměli to celé řídit,” uvedl předseda vlády. Podle něj se nedaří dostatečně propojit IT systémy a hygienické stanice, které postupně musí přejít na modernější metody fungování.