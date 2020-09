Prymula je skvělou volbou, i když ho má někdo za diktátora, tvrdí politologové

Podle Josefa Mlejnka z Univerzity Karlovy se Babiš dostal do situace, kdy mu byla přisuzována vina za zhoršení epidemiologické situace. „On se potřeboval z té nepříjemné situace vyvléknout. A to udělal. Patrně donutil Vojtěcha k rezignaci a instaloval do té funkce Romana Prymulu. To mu může přinést politické body,” řekl Novinkám.