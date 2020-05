ON-LINE: Poslanci projednají vládní zákony ke koronaviru

Někteří tzv. komunální politici mají dost drzosti dělat bez mandátu od voličů dokonce i zahraniční politiku a to i proti vládě ČR. Když se pak proto dostanou do potíží, tak škemrají, aby je za peníze daňových poplatníků Policie ČR chránila. Jejich strážníci jim najednou nestačí.

11:20 - TOP 09 chce řešit na schůzi vměšování Ruska do záležitostí České republiky. „Komunálním politikům vyhrožují ruští ministři. Přesto ale vláda mlčí. Místo toho by měla zaujmout jasné stanovisko vůči postupu Ruské federace,“ sdělila šéfka strany Markéta Adamová Pekarová (TOP 09).

11:02 - „Otázkou je, co bude dál. Chceme po vládě plán toho, co se bude dít po 17. květnu,“ dodal Rakušan. Tehdy má totiž skončit nouzový stav. Ministři přitom již dříve avizovali, že jeho prodloužení nechtějí.

Bonus pro OSVČ, jehož prodloužení navrhla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) do 8. června, vrátili do Sněmovny senátoři. Chtějí, aby se denní příspěvek pro drobné podnikatele zvýšil z 500 korun na 700 korun za den v květnu a na 900 korun za den v červnu.

Vláda chce také nově podporu i pro společnosti s ručním omezením. Ty by měly dostat od státu příspěvek ve výši 500 korun za den, a to za dobu od 12. března do 8. června. Celkově by tak mohla firma získat až 44 500 korun. Jedná se o obdobný příspěvek jako u OSVČ.