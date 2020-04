ON-LINE: Poslanci opět řeší koronavirové zákony

Rozhodnout by měli poslanci také o prodloužení podpory pro OSVČ, a to až do 8. června. Nyní jim stát vyplácí jednorázový příspěvek ve výši 25 tisíc korun, a to za období od 12. března do 30. dubna. Podpora 500 korun na den by tak měla být až do doby, kdy skončí vládní nařízení.