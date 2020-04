Kurzarbeit bude do konce května, schválila vláda

Program #Antivirus až do května! Vláda dnes schválila návrh na prodloužení programu na ochranu zaměstnanosti až do 31. 5. 2020. Zaměstnavatelé, u kterých bude trvat překážka v práci z důvodu omezení či uzavření provozu tak budou moci žádat o refundaci i za měsíc květen.

Stát proplácí firmám 80 procent mzdy lidí v karanténě či zaměstnanců z uzavřených provozů, a to až do výše 39 000 korun. Při omezení výroby a služeb kvůli výpadku pracovníků a surovin či kvůli poklesu poptávky proplatí 60 procent výplaty, a to do částky 29 000 korun. Oba příspěvky se vypočítávají ze superhrubé mzdy.