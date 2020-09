Kdo leží v nemocnicích s covidem? Mladších přibylo

Mezi koronavirovými pacienty ve Fakultní nemocnici Brno je nejstarší pacient narozený v roce 1922, nejmladší je ročník 1995, ten přitom nemá žádné další zdravotní komplikace. „Je to čistě covidový pacient. To znamená, že průběh covidu není u něj běžný, ale vyžaduje pobyt v nemocnici,“ upřesnil mluvčí FN Brno Pavel Žára s tím, že u nich teď leží 26 pacientů, z toho jsou tři v těžkém stavu.

„Aktuálně (k 21. 9. 2020) je u nás 38 procent pacientů v rozmezí 70 až 79 let, 19 procent 80 až 89 let, 19 procent 50 až 60 let, 16 procent 60 až 69 let,” doplnil přednosta Kliniky infekčních chorob FN Brno a LF MU Petr Husa. V první vlně to přitom byli zejména pacienti nad 75 let.