Fiala: Každá vláda z krize profituje, pokud nejde hrát golf

Chtěli jste jako opozice od vlády plán na rozvolňování opatření. Ten představila v úterý. Je podle vás dostatečný a konkrétní?

To, co vláda představila, opravdu plán není. To je přinejlepším předběžný hrubý harmonogram toho, jak se budou otevírat některé obchody a služby. Harmonogram trochu opsaný z okolních zemí, kde už ho mají. Aby to byl plán, tak by musel obsahovat kritéria, na základě kterých se vláda rozhoduje, nebo podmínky, které budou muset jednotliví provozovatelé splnit. Co bude muset dělat hostinský, když bude chtít znovu otevřít hospodu. Toto úvahy vlády neobsahují, a proto s tím nejsme spokojení.

Na druhou stranu vláda řekla, že je to časový harmonogram a do konce dubna bude konkrétní manuál k dispozici.

To ale není dostačující, podívejme se na to, jaký zmatek způsobily informace o tom, jak se budou otevírat školy. Nevíme, jaká budou hygienická pravidla, se kterými vláda přijde. Nebude to nakonec znamenat, že řada hospod nebude moct otevřít vůbec, protože to pro ně bude příliš drahé a nebudou schopní to plnit, ale současně ztratí nárok na jakoukoliv pomoc, protože přece otevřít mohly?

Harmonogram uvolnění podnikatelských a dalších činností. Foto: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ale vláda některá kritéria, podle kterých se rozhodovala, zveřejnila. Jde třeba o velikost provozovny nebo o fyzický kontakt při vykonávání povolání, počet lidí v místě apod. Uvedla i to, že pokud dojde ke zhoršení, tak se to změní.

Asi se shodneme na tom, že kdyby kritéria byla, tak prodej na otevřené ploše je méně rizikový než prodej v uzavřené hale. Vláda prostě podle mě nepostupuje rozumně a není otevřená ve vztahu k veřejnosti. Stejně tak, jak nebyla ze začátku otevřená v oblasti zdravotnických pomůcek a lidem lhala, tak není otevřená ani teď a lidé se nemohou na ta opatření připravit.

Když jsme u toho, tak zdaleka nejsou dostatečná ani ta ekonomická opatření. Ekonomická pomoc se váže výhradně ke konci dubna, ale některé provozovny se budou otevírat až v červnu. Kdyby vláda podpořila naše návrhy, tak jsme mohli být už mnohem dále. Navrhovali jsme totiž, aby opatření trvala až do té doby, dokdy budou trvat restrikce.

Budete tedy navrhovat na jednání Sněmovny další opatření, která pomohou až do toho 8. června, kdy by se měly otevřít poslední provozovny?

Ano, ale navrhovali jsme to už na začátku. Tedy 500 až 900 korun na den pro každého podnikatele a po celou dobu uzavření provozoven, řídilo by se to podle jednotlivých měsíců. Některé už jsme představili a prosíme vládu, ať je klidně zase opíše, ale tentokrát lépe, společně to můžeme prosadit v parlamentu a můžeme lidem rychle pomoci.

Nemíjí se vaše kritika teď trochu účinkem? Neměli byste si spíš sednou k jednomu stolu a být konstruktivní? Ať už máme vládu jakoukoliv, tak i pro ni je to nová situace a je asi pochopitelné, že neví, jak přesně postupovat.

Rozlišme dvě věci. Jedna je, že opozice v čele s ODS zcela jednoznačně podpořila první restriktivní kroky vlády. A kdybychom to neudělali, tak lidé zdaleka v takové míře represivní opatření nepřijmou a nebudou je respektovat. Spousta lidí prostě Babišově vládě nevěřila a díky tomu, že jsme řekli, že je tato cesta správná, tak se to povedlo.

Podle průzkumů to naopak vypadá, že lidé vládě věří a má u nich čím dál tím větší podporu. Nebo tedy primárně hnutí ANO.

Všichni víme, že v době krize každá vláda ze situace profituje nebo může profitovat, pokud nejde hrát golf. To bych považoval i za logické. Na druhé straně žádné posilování nikoho nevidím. Podpora hnutí ANO je podle mě více či méně konstantní. Rozdělení společnosti 50 na 50 pro vládní a opoziční strany současná situace podle mě zásadně nepromění.

Není to trochu slabostí a neschopností opozice?

Budu mluvit za ODS. Jsem opravdu hrdý na to, že jsme předložili první koncepční a velmi účinná ekonomická opatření a vláda je akceptovala a v podstatě opsala.

Není to trochu logické? Vláda přece jen v první řadě musela hasit ty nejnutnější požáry a vy jste měli čas na přípravu těchto opatření.

Vláda má k dispozici obrovský státní aparát, který v posledních letech narůstá, ale nepřišli s ničím a psali jsme to my v opozici na koleni.

Co říkáte na opatření ve vztahu ke školství a plán k postupnému otevírání škol?

Od úterka dostávám otázky, jestli rozumím opatřením, a musím se přiznat, že nerozumím. Zatím nechápu, jak to ministerstvo vymyslelo, aby to skutečně fungovalo. Volají mi vyděšení starostové obcí a říkají, že nedokážou zorganizovat 15 dětí ve třídě z hlediska kapacit ani z hlediska pedagogů. Opatření tak vyvolávají řadu otázek.

Návrh na uvolnění škol a školských zařízení. Foto: Novinky.cz s Ministerstvem školství

Jak byste to udělal vy jako bývalý ministr školství?

Nejen jako ministr školství, ale i jako premiér bych u těch opatření byl otevřený a postupoval podle nějakých kritérií. A když už bych šel na veřejnost, tak bych šel s konkrétními parametry.

Tak mi dejte jeden konkrétní příklad, co byste udělal jinak.

To závisí na informacích, které bych jako člen vlády měl od epidemiologů, od členů krizového štábu a od lidí, kteří jsou schopní mi dát odborné stanovisko. Nebudu spekulovat, jak by se mělo postupovat, ale pouze říkám, že pokud se sdělí veřejnosti, že mohou do škol žáci prvního stupně, a pak se ozývají, že si s tím neporadí, tak je to asi špatný postup.

Navíc se k tomu dozvídáme další informace, které mě překvapují, například, že si školy budou shánět ochranné pomůcky samy, což je věc, která spoustě škol způsobí vrásky.

Ty podle ministra budou do konce roku.

Ale mělo to být zveřejněno všechno najednou. Další věc, kterou jsme zatím vůbec neslyšeli, je datum přijímacích zkoušek. Politické rozhodnutí, které u těch, kterých se týká, vyvolá víc otázek než odpovědí, není dobré politické rozhodnutí.

Vláda zároveň několikrát uvedla různé termíny, kdy se budeme moct vrátit do normálu. Je podle vás vůbec možné se do něčeho, jako je normál, vrátit?

Musíme se do normálu vrátit a musíme se tam vrátit v první chvíli, kdy to umožní zdravotní a epidemiologická situace. Ale hlavní podmínkou toho je, že budeme schopni intenzivně chránit ohrožené skupiny. A to, že jsme si s krizí poradili, budeme schopní říct vlastně až tehdy, když se s tím vypořádají i země kolem nás a celá Evropa.

Měli bychom být připravení obětovat nějaké osobní svobody? Řadě Čechů asi nevadí, že mohou být pouze na svých zahrádkách a nemohou cestovat.

Ne, na žádné obětování svobod bychom přistoupit neměli. Lidé, se kterými mluvím, si dobře uvědomují to, že o určité svobody přišli, a jsou připravení to akceptovat, ale jen dočasně. Nesmí to trvat ani o minutu déle, než je ze zdravotnického hlediska potřeba.

Co říkáte na nápady vlády, aby stát vstoupil do některých strategických podniků, jako jsou třeba letecké společnosti Smartwings nebo ČSA?

Zatímco spousta opatření, která by měla přijít v řádu hodin a měla by se týkat obrovského množství lidí a měla by být plošná, tak je vláda nekonkrétní. Třeba kolem daně z nabytí nemovitostí tančí tanečky, které jsou až trapné, tak v případě strategických podniků je až nebývale konkrétní a má jasno. Já se ptám, jestli je to opravdu potřeba, aby se prováděly takto rychle státní intervence. Je daleko důležitější, aby se teď vláda soustředila na plošnou pomoc a dala peníze těm, kteří krachují a za normálních okolností zachránila zdravé firmy, ale tak, že jim sníží náklady a pomůže jim narovnat kritickou situaci.

Co se podle vás vládě podařilo? Za co byste ji pochválil?