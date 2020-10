ČSSD hrozí reakcí, když Prymula zůstane ve vládě

Pokračování Romana Prymuly (za ANO) ve funkci ministra zdravotnictví je pro ČSSD neakceptovatelné, uvedl v pátek vicepremiér a šéf ČSSD Jan Hamáček. Na otázku, zda by v opačeném případě ČSSD odešla z vlády, přímo neodpověděl, ale uvedl, že by to nemohlo zůstat bez reakce. O výměně v čele ministerstva už jednal premiér Andrej Babiš (ANO) s prezidentem Milošem Zemanem. Ten by podle něj mohl rozhodnout příští týden.