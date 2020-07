Češi si o prázdninách přivezli koronavirus ze šesti zemí, nejvíc ze Slovenska

Radiožurnálu to v pondělí řekl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Čísla označil za zanedbatelná, v budoucnu se nicméně podle něj objeví ohniska, která vzniknou po návratu lidí ze zahraničí.

„V centrálním informačním systému infekčních nemocí, kde by za tuto dobu mělo být všechno, je to v Chorvatsku jeden. Potom Velká Británie jeden, Maďarsko jeden, Srbsko jeden, Slovensko tři, Švédsko dva. To je celé,“ uvedl Dušek.