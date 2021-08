Bývalý velvyslanec: Tálibán se nebude rozpínat ve světě

Za vítězstvím Tálibánu je systematická podpora z Pákistánu, který za Tálibánem stojí v souvislosti se svým soupeřením s Indií. „Velmi bych se bál, aby situace v Afghánistánu nevedla ke zvýšení sebevědomí Pákistánu, protože to by mohlo vést k větším otřesům v celém regionu,“ zdůraznil. Protože na straně Pákistánu je Čína, mohla by následně získat pocit ohrožení Indie, což by mohlo vést k dalšímu růstu napětí mezi těmito zeměmi.