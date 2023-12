Údolí Stubaital je královstvím sněhu a věčného ledu. Děti do deseti let tu lyžují zdarma

Ledovec Stubai garantuje dostatek přírodního sněhu a vynikající podmínky pro lyžaře i snowboardisty v období od časného podzimu až do pozdního jara. Naše výprava si naplánovala inspekční cestu do zdejšího skiareálu nedaleko Innsbrucku na první prosincový víkend, kdy – kdo to mohl předem tušit – mimořádně vydatná čerstvá pokrývka zasypala nejen rakouské, ale také české luhy a háje.