Nejkrásnější vánoční trhy v Evropě najdete i tam, kde byste je nečekali

Prvního ledna ve 20:15 pak město rozzáří velkolepý ohňostroj nad Kapellbrücke, nejstarším zastřešeným dřevěným mostem v Evropě. A kdo by to nestihl do konce roku, má šanci užít si rozzářené město i v lednu. Od 11. do 21. 1. se v Lucernu koná oblíbený festival světel Lilu Light Festival Lucerne.