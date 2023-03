Největší rakouský areál na ledovci láká mnoha zajímavostmi

Jeho rozlehlé prostory bývají výhodné ve chvíli, kdy je hodně zájemců o lyžování, ale málo středisek, kde to jde. Pokud vyjedete až na vrchol areálu a vyšlápnete si tu na plošinu Top of Tyrol (3210 m n. m.), která ční devět metrů do volného prostoru, uvidíte za příznivého počasí nejen desítky okolních třítisícovek, ale také si uděláte představu o zdejším středisku. Nabízí mix 65 kilometrů tratí nejrůznější obtížnosti. Nejdelší sjezdovka má 10 kilometrů a zvládnete na ní 1500metrové převýšení.