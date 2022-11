Tyrolsko je srdcem Alp. Lyžařům nabízí přes tři tisíce kilometrů sjezdovek

Tyrolsko je domovem více než 500 třítisícovek a rovněž několika ledovců. Nachází se zde například Hintertux, který je jediným střediskem v Rakousku, kde se dá lyžovat celoročně. Ledovec, který je situován v údolí Zillertal, nabízí necelých padesát kilometrů sjezdovek, zejména červených, a záruku kvalitního sněhu. Milovníci dlouhých sjezdů tady mohou v zimě vyrazit na dvanáctikilometrovou trať s převýšením 1750 metrů, která vede až do údolí.

Počtem kilometrů sjezdovek náleží ledovci druhá příčka, a to po středisku Sölden, které se pyšní hned dvěma ledovci. Jde o jedno z nejznámějších i nejoblíbenějších středisek v Rakousku, čemuž neodpovídá jen kvalita, ale i ceny. I když o tolik dražší než jinde v Tyrolsku tu skipasy nejsou. Denní permanentka vyjde na 68 eur, což je asi 1650 korun.

Známé je také středisko Kitzbühel, které se nachází zase na východní straně Tyrolska. To sice nenabízí tak monumentální nadmořskou výšku jako ledovce, ale zase to kompenzuje dostatečným množstvím sjezdovek, kterých je tu 179 kilometrů. Modré pak se 101 kilometry převládají. Jezdí se tu také jeden ze závodů Světového poháru FIS v alpském lyžování, a to již od roku 1931.