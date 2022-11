Rakouský Obertauern umí být divoký. Alternativou je klidnější Lungau

Obertauern si dlouhodobě drží pověst oblasti s největším množstvím sněhu v celém Rakousku. Bílá peřina místní svahy pokrývá obvykle od listopadu, v jehož polovině se také zahajuje sezona. Skiareál je co do sjezdovek velmi rozmanitý; dohromady jich tu najdete 100 kilometrů, přičemž většinu tvoří modré tratě (61 km), středně obtížných červených je 35 kilometrů a černých čtyři kilometry.

Není to nicméně jen lyžování, na co Obertauern láká. Je to také pobyt v lázních a saunách, kde mohou návštěvníci zrelaxovat své sportem zmožené tělo. Komu by pohyb nestačil, ten může vyzkoušet i takzvaný snowkiting, který je jakousi zimní alternativou kitesurfingu. Samozřejmostí jsou také kulinářské zážitky v horských chatách.