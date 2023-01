Skvělé sjezdovky, kde o lyžaře nezakopáváte. GrossArl leží ve stínu velikánů

Skiareál GrossArl zůstává tak trochu ve stínu známějších a rušnějších resortů Schladming-Dachstein, Salzburger Sportwelt, Gastein a Hochkönig, se kterými společně tvoří nejrozsáhlejší rakouskou lyžařskou oblast Ski amadé. Z uvedené pětice středisek, která dohromady nabízejí závratných 760 kilometrů sjezdovek a 270 lanovek, je GrossArl nejmenší.

Díky tomu zůstávají místní sjezdovky klidné a příjemně liduprázdné – jak jsme se sami přesvědčili – a v neposlední řadě je zde i levnější ubytování. Skiareál situovaný v zapomenutém údolíčku asi osmdesát kilometrů jižně od Salcburku má podobu lyžařské houpačky, jejíž střed tvoří hřeben s vrcholy Kreuzkogel a Fulseck.

Snowpark s harmonikou

Z obou stran hřebene s panoramatickým výhledem se vine několik variant sjezdů s převýšením přes tisíc metrů. Převážně červené, široké a nezáludné tratě míří směrem na severovýchod do údolí GrossArltal a na druhé straně na západ do Dorfgasteinu. Celkem třiasedmdesát kilometrů sjezdovek doplňují neupravované pisty a rozsáhlé terény pro freeride. Z údolí míří vzhůru dvě kabinkové lanovky, Panoramabahn a Hochbrand, přičemž okolí horní stanice první jmenované je centrem resortu.

Foto: grossarltal.info Během ranního lyžování si vychutnáte liduprázdné, dokonale upravené tratě.

Směrem zpět do GrossArlu se po zalesněném svahu spouští široké modré letiště č. 3 a dvě pěkné červené dálnice č. 5 a č. 10. Letiště se zhruba v polovině svahu zužuje na standardní rozměr sjezdovky, a komu by se zdála málo prudká, ten může odbočit na některou z výrazně svižnějších pist č. 4, 5 a 6.

Od horní stanice lanovky Panoramabahn stoupá tatrapoma, která obsluhuje fun slope s klopenými zatáčkami a atrakcemi pro menší děti – obzvlášť povedená je „harmonika“, po které se přejíždí a vždy přitom vyluzuje jinou melodii. Hned vedle se táhne přes půl kilometru dlouhý snowpark s obtížnějšími překážkami a skokánky.

Trať jako bumerang

Přejezd do Dorfgasteinu vede po modrém traverzu č. 1 do kotliny, ze které stoupá na vrchol Kreuzkogel (2027 m n. m.) svižná šestisedačka a vedle ní stařičká dvousedačka. Pod těmito dvěma lanovkami vede několik kratších červených tratí, které máme celou půlhodinu jen pro sebe – nikdo z lyžařů mířících do sousedního skiareálu se zde nezastaví.

Nejvyšším vrcholem celé oblasti dostupným na lyžích je Fulseck (2033 m n. m.). Z něj se spouští několik červených středně dlouhých lesních tratí – a drsná černá ski route č. 13 –, které obsluhuje expresní šestisedačka Gipfelexpress. V těchto místech si určitě sjeďte pistu D2 Grabnerabfahrt ve tvaru bumerangu až na samém okraji skiareálu (D v označení místních sjezdovek znamená Dorfgastein). U jejího dojezdu láká k posezení příjemná chata Grabnerhütte.

Foto: grossarltal.info Milovníci adrenalinu si užijí ve snowparku plném překážek.

Na jeden zátah

Až do údolí se dá z Fulsecku sjet na jeden zátah po pistě D1 o celkové délce přes šest kilometrů. Parádní je také červená ranvej D3b, širokánská sjezdovka srovnaná do dokonalé roviny. Další výhodou této trati je umístění na půl cesty mezi údolími – do obou se z ní dá přejet snadno a rychle.

Zpět do GrossArlu vede již zmíněná modrá č. 3, která je dlouhá celkem 7,8 km. Pokud při návratu nestihnete poslední lanovku na Kreuzkogel (16.30 hod.), můžete sjet z Fulsecku po ski route č. 11. Jak jsme již zmínili, svahy v Dorfgasteinu jsou situovány na západ, sníh na sjezdovkách zůstává v dobrém stavu až do odpoledne.

Ranní skikirikí

Na oběd či apres ski drink vřele doporučujeme restauraci Panoramastub’n s originálním řešením tradičně obtížného sestupu v přezkáčích po schodech na WC v nižším patře: mají zde skluzavku. Skvělá alternativa pro situace, kdy na toaletu pospícháte.

Další specialitou v GrossArlu je časné ranní lyžování nazvané skikirikí. S ostatními účastníky a průvodcem se scházíme ve čtvrt na osm u spodní stanice lanovky Panoramabahn, vzájemně se představíme, nastoupíme do lanovky a následující téměř dvě hodiny jsou zdejší sjezdovky vyhrazeny pouze pro naši desetičlennou skupinku.

Jízda po panensky netknutých a liduprázdných tratích nemá chybu stejně jako následující opulentní snídaně. Někteří návštěvníci si tento ranní lyžařský zážitek dopřávají pravidelně a horské chaty, kde se snídá, se proto mění.

Foto: grossarltal.info V žádném resortu dnes nesmí chybět tzv. funpark.

Na běžkách k NP

Celkovou pohodu na lyžařských svazích podtrhují pohodlná lehátka umístěná na každém vhodném místě s pěknou vyhlídkou. Za dobrého počasí je těžké odolat chuti na chvilku se natáhnout. Skipas zahrnuje celou oblast Ski amadé, pokud vás tedy GrossArl omrzí, můžete přejet skibusem třeba do St. Johann/Alpendorfu (cesta trvá asi 15 minut) a strávit den na sjezdovkách resortu Salzburger-Sportwelt.

Na lyžích lze sjet také do Dorfgasteinu a pak skibusem pokračovat do dalších skiareálů v údolí – tedy do lázeňských sídel Bad Gastein a Bad Hofgastein. Vyznavače běžkování nadchne síť perfektně upravených stop, na běžkách se dá vyrazit přes celý GrossArltal a pak dál až ke hranici národního parku Vysoké Taury.

Když lyžování unaví Přímo v GrossArlu stojí za vidění pěkný barokní kostel a muzeum místní historie v památkově chráněné farmě Kösslerhäusl. Na výlet se pak nabízejí již zmíněná nedaleká lázeňská sídla s termálními prameny Bad Gastein, Bad Hofgastein.

Pro fanoušky skialpinismu bude letos ve Ski amadé připraveno celkem čtyřiadvacet vyhrazených výstupových tras ve volném terénu.

Saunový rituál

Navzdory rozvoji turistického ruchu zůstal GrossArltal zemědělskou oblastí s mnoha aktivními farmáři, kteří dodávají své produkty místním hotelům a restauracím. Ty pak hosty informují o původu surovin. Během snídaně se mohou dozvědět, že vajíčka snesly slípky pana Müllera a mléko je od krav paní Heinzové. Tváří skiareálu i údolí je zdejší rodák, šampion v letech na lyžích Stefan Kraft.

Pokud si půjdete koupit či pronajmout nějaké sportovní vybavení do Intersportu v komplexu lanovky Hochbrand, možná vás bude obsluhovat Margot Kraftová – Stefanova matka. Naproti této lanovce stojí vyhlášený hotel Nesslerhof, kde se kromě večerů s ochutnávkami vín, živou hudbou nebo kouzelníkem konají skvělé saunové rituály.

Jejich protagonistou je asi sedmdesátiletý pán, který za doprovodu Straussových valčíků dokonale sladěný s hudbou křepčí po sauně a přitom ladně mává zpočátku ručníky, pak gigantickým vějířem a ve finále větvičkami namočenými v bylinném lektvaru.