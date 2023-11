Nejmodernější lyžařská země chce být stále atraktivní a zároveň „zelená“

V praxi se lyžuje spíš od října do května, a to hned na několika ledovcích – ani v tom nemá Rakousko mezi alpskými zeměmi konkurenci. A ctižádostivost být alpskou jedničkou v lyžování podtrhuje také fakt, že se tu nejvíce investuje do nových lanovek, zasněžovacích systémů a vybavení areálů vůbec. V Rakousku je lyžování totiž nejen národním sportem, ale i strategickým odvětvím ekonomiky. Proto se bedlivě sledují trendy a preference návštěvníků.