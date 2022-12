Jedno z nejlepších lyžování v Alpách? Na svazích pod blízkým ledovcem

Každý má o ideální lyžařské destinaci jiné představy. I tak se mnoho lidí shodne na tom, že rakouské středisko Zell am See-Kaprun patří k tomu nejlepšímu, co lze v Alpách najít. Populární letovisko se nachází pod ledovcem na hoře Kitzsteinhorn, kde mohou první nedočkavci sjíždět svahy už v říjnu. A z nich pak mohou zamířit za odpočinkem do nedalekých termálních lázní.

Foto: Profimedia.cz Zell am See-Kaprun je jedno z nejvyhlášenějších rakouských středisek.

Článek Středisko Zell am See-Kaprun se nachází asi hodinu a půl jízdy od Salcburku, a kromě toho, že jde o jednu z nejoblíbenějších a nejznámějších lyžařských oblastí v Rakousku, se tu dvakrát ročně koná i známý překážkový závod Spartan Race. Jeho ledová zimní varianta se kvapem blíží; síly tu účastníci poměří už v polovině ledna. Kdo však na plazení se bahnem nebo přeskakování ohně nemá žaludek, nemusí smutnit. Méně náročným návštěvníkům nabízí hlavně přes 400 kilometrů sjezdovek, které jsou vhodné jak pro úplné začátečníky nebo požitkáře, tak pro aktivní sportovce, kteří toho chtějí sjezdit co nejvíce. Skiareály na horách Kitzsteinhorn a Schmittenhöhe zkrátka nabízejí vyžití úplně pro každého. Nejen sjezdovým lyžováním však mohou být návštěvníci živi. V majestátním obklopení hor se nachází také 107 kilometrů běžeckých stop, které jsou obdobně rozmanité jako svahy. Začátečníci, kteří na běžkách stáli jen párkrát, mohou vyrazit údolím po absolutní rovince, zatímco trasy na ledovci s větším převýšením jsou určeny pro pokročilejší jedince, kteří ocení výzvy. Rakouský Obertauern umí být divoký. Alternativou je klidnější Lungau Cestování Méně náročné trasy nabízejí nicméně stejně hezké výhledy jako ty ze svahů ledovce. Lidé mohou běžkovat kolem středověkého hradu v Kaprunu a v blízkosti národního parku Vysoké Taury. Své sportem zmožené tělo mohou lyžaři zrelaxovat v termálních lázních Tauern Spa v Kaprunu. Z bazénů se návštěvníkům otevírá magický výhled na zmíněný Kitzsteinhorn, který je pro Čechy společně s Dachsteinem jedním z nejbližších ledovců. V Saalbachu je rušno Středisko Zell am See-Kaprun je už několik let propojeno s nedalekým Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, s nímž tvoří jeden z největších rakouských skiareálů. Kompletní nabídku si mohou lyžaři užít pomocí permanentky Ski Alpin Card, která vyjde v hlavní sezoně na 66 eur (1600 korun) pro dospělého. Foto: Profimedia.cz Středisko je propojeno s nedalekým Saalbachem. Samotná střediska Saalbach a Hinterglemm nabízejí propojenou síť 270 kilometrů sjezdovek a jsou považována za jedna z nejmodernějších v Rakousku. Svědčí o tom zejména množství relativně nových a prostorných lanovek nebo také přehledné značení, díky němuž se lyžaři na svazích jen tak nezatoulají. Stejně jako v případě Zell am See-Kaprunu se jedná o dražší a frekventovanější letoviska, čemuž odpovídá také nabídka barů, hospůdek a obecně après-ski. Ceny jsou tu možná poněkud vyšší, než je rakouský průměr, ale služby a nabídka tu lyžaře nezklamou. Areál je sportovnějšího charakteru a možná ne tak vhodný pro začátečníky. Na druhou stranu je tahle lyžařská aréna dostatečně prostorná a vzdušná, i když patří mezi hojně navštěvovaná střediska. Lyže nechte doma. Tyrolsko uspokojí i totální lenochy a jedlíky Cestování