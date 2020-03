Nudíte se v karanténě? Vyrazte na virtuální prohlídku světových muzeí

Přímo z pohovky se můžete vypravit například do Britského muzea v Londýně, které patří k těm nejznámějším v metropoli Spojeného království. Prohlédnete si jeho ikonické atrium s prosklenou střechou, lze ale také navštívit egyptskou expozici s mumiemi a takzvanou Rosettskou deskou, jež pomohla položit základy moderní egyptologie a také s rozluštěním hieroglyfů.

Nejsou to ovšem jen evropská muzea, do nichž se můžete v rámci virtuální prohlídky vydat. Na průzkum lákají i vzdálenější instituce, například losangeleské J. Paul Getty Museum, v němž najdete umělecké předměty pokrývající období od 8. do 21. století. Nechybí ani evropské, asijské či americké fotografie.