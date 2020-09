Které auto je nejspolehlivější? V britském průzkumu vedou malá auta z Kolína a Bratislavy

Spolehlivost auta, které si právě chceme koupit, je vždy velkou otázkou, ať investujeme do nového nebo do staršího vozu. V řadě případů, zejména s nástupem moderních a složitých technologií, taky velkou neznámou. A proto existují průzkumy a statistiky spolehlivosti - jako např. čerstvá od britského magazínu What Car?, která vyznívá velmi dobře pro Škodu Citigo, Toyotu Aygo a Ford C-Max.

Magazín se obrátil na zhruba 13 tisíc motoristů, co se na jejich autě porouchalo za posledních 12 měsíců a kolik stála oprava. Nutno podotknout, že značnou dobu z těchto 12 měsíců řada lidí jezdila autem výrazně méně než je běžné kvůli pandemii koronaviru.

Tři zmíněná auta byla v rámci modelů jediná, která získala 100% hodnocení. Čísla vysoko nad 90 % ale byla běžná, např. benzínová Škoda Karoq získala 97,9 %, takže všechno je poměrně těsné. Nejhorší auto ze všech bylo Audi A6 předchozí generace s 70,6 procenty, následované Seatem Alhambra se 70,8 %.

Co do pohonu dopadla nejhůř dieselová auta - problém mělo 33 % z nich. U elektromobilů muselo do servisu 24 %, benzínových aut 20 % a hybridů 16 %, což je činí nejspolehlivější z hlediska pohonného ústrojí. Nejčastější závadou byl problém na motoru mechanického rázu.

Kompletní výsledky začněme u značek aut, u nichž překvapí velmi dobré umístění Mini, které většinou brousí chvosty podobných statistik. Naopak fakt, že japonské značky obsadily první tři místa, je relativně tradiční jev. V této tabulce platí, že do výsledků jsou započítána auta do pěti let stáří.

Nejspolehlivější značky aut

dle Výzkumu spolehlivosti What Car? 2020

Nejspolehlivější Nejméně spolehlivé Lexus

98,7 %

Land Rover 78,2 % Mitsubishi

97,9 % Renault

87,6 % Toyota 97,7 % Tesla

88,6 % Mini

96,8 % Nissan

90,1 % Škoda

96,4 % Vauxhall/Opel 90,1 % Hyundai

96,3 % Mercedes-Benz

91,0 % Kia

95,9 % Peugeot

91,1 % Honda

95,3 % Audi

91,5 % BMW

95,2 % MG

91,5 % Mazda

95,2 % Porsche

91,5 %

Modely aut roztřídili Britové do řady kategorií a v každé vyhlásili tři nejlepší a tři nejhorší auta. V tomto případě platí výsledky pro auta z těch modelových let, které jsou uvedeny, ale do finálního skóre jsou zahrnuta jen auta do 5 let stáří.

Pomiňme, že některé kategorie a auta v nich bychom sami poskládali trochu jinak, než je to ve výsledkové listině. Nejdůležitější ale nakonec je výsledné skóre v procentech, které na zařazení v nějaké kategorii není závislé.

Supermini/Levná auta

Nejspolehlivější

Nejméně spolehlivá

Škoda Citigo (od 2012)

100 % Dacia Sandero (od 2013)

85,9 % Toyota Aygo (od 2014)

100 % Suzuki Ignis (od 2016)

85,9 % VW up! (od 2012)

99,4 % Kia Picanto (od 2017)

88,3 %

Nižší střední třída/Rodinná auta

Nejspolehlivější

Nejméně spolehlivé

BMW řady 1 diesel (2011-2019)

99,2 % Seat Leon (2013-2020)

82,7 % Alfa Romeo Giulietta (od 2010)

98,6 % Peugeot 308 (od 2013)

83,3 % Škoda Octavia benzín (2013-2020)

97,5 % VW Golf diesel (2013-2020)

83,6 %

Střední třída Nejspolehlivější Nejméně spolehlivé

Tesla Model 3 (od 2019)

99,4 % Mercedes třídy C (od 2014)

87,3 % Škoda Superb benzín (od 2016)

98,3 % Opel Insignia GS (od 2017)

87,4 % Mazda 6 (od 2013)

98,0 % Audi A4 diesel (od 2015) 89,8 %

Luxusní auta

Nejspolehlivější Nejméně spolehlivé BMW řady 5 (2010-2018)

96,7 % Audi A6 (2011-2018)

70,6 % Mercedes třídy E (2009-2016)

96,1 % Jaguar XJ (od 2010)

86,6 % BMW řady 5 (od 2017)

95,2 % Volvo S90/V90 (od 2016)

90,7 %

Malá SUV

Nejspolehlivější Nejméně spolehlivé Mini Countryman (od 2017)

98,3 % Honda HR-V (od 2015)

90,2 % Mazda CX-3 (od 2016)

98,0 % Suzuki Vitara (od 2015)

92,8 % VW T-Roc (od 2017)

96,0 % Nissan Juke (2010-2019)

94,2 %

Rodinná SUV

Nejspolehlivější Nejméně spolehlivé BMX X1 benzín (od 2015)

98,1 % Range Rover Evoque (2011-2019)

82,8 % Škoda Karoq benzín (od 2017)

97,9 % Nissan Qashqai diesel (od 2014)

86,1 % Opel Mokka benzín (2012-2019)

97,7 % Nissan Qashqai benzín (od 2014) 87,7 %

Střední a velká SUV

Nejspolehlivější Nejméně spolehlivé Ford Kuga benzín (2013-2020)

97,8 % Land Rover Discovery Sport (od 2014) 73,1 % Mazda CX-5 benzín (od 2017)

96,9 % Nissan X-Trail (od 2014) 87,6 % Audi Q5 (od 2017)

96,3 % BMW X6 (2014-2019)

88,2 %

Luxusní SUV

Nejspolehlivější Nejméně spolehlivé Porsche Macan (od 2014)

96,9 % Range Rover Sport (od 2014)

74,2 % Audi Q7 (od 2015)

94,0 % Land Rover Discovery (od 2017)

77,0 % Mercedes GLE (2015-2019)

92,8 % Range Rover Velar (od 2017)

81,9 %

Elektromobily

Nejspolehlivější Nejméně spolehlivé Tesla Model 3 (od 2019)

99,4 % Tesla Model S (od 2014)

85,7 % Hyundai Kona Electric (od 2018)

98,5 % MG ZS EV (od 2019)

89,4 % BMW i3 (od 2013)

97,9 % Nissan Leaf (2011-2017) 95,6 %

Hybridy

Nejspolehlivější Nejméně spolehlivé Toyota Yaris (2011-2020)

99,5 % Toyota Prius/Prius+ (od 2016)

94,6 % Lexus NX (od 2014)

99,3 % VW Golf GTE (2015-2020) 94,8 % Toyota RAV4 (od 2019) 99,2 % Toyota C-HR (of 2016)

95,6 %

MPV

Nejspolehlivější Nejméně spolehlivé Ford C-Max (2011-2019)

100 % Seat Alhambra (2011-2020)

70,8 % BMW řady 2 AT/GT (od 2015)

94,4 % Ford S-Max (od 2015) 86,5 % Mercedes třídy B (2012-2019)

93,1 % Citroën Grand C4 Spacetourer (od 2015)

94,4 %

Kupé, kabriolety a sportovní vozy

Nejspolehlivější Nejméně spolehlivé BMW řady 2 kupé/kabrio (od 2014)

97,4 % Porsche 718 (od 2016)

82,5 % VW Arteon (od 2017)

97,4 % Porsche Panamera (od 2016)

84,5 % BMW řady 4 kupé/kabrio (od 2015)

95,3 % Porsche 911 (od 2012)

90,1 %

