Test Fordu Kuga PHEV: Úsporný i bez nabíjení

Kuga ve srovnání s předchůdcem dostala delší kapotu, nižší střechu, vyšší dolní linku oken a více skloněné zadní okno, to vše ve snaze o dynamičtější design. To se povedlo.

Krom zájemců o čistý elektromobil či plynový pohon se zřejmě nenajde řidič, který by si z palety nové Kugy nevybral. Soustřeďme se však dnes na verzi PHEV, tedy plug-in hybridní soustavu.

Znamená to, že v takovém režimu hravě udržíte kombinovanou spotřebu pod šest litrů na sto. Přitom je to způsob užívání plug-in hybridu, který se krajně nedoporučuje. Jenže zatímco většina vozů s tímto způsobem pohonu si po vybití bere benzín po kýblech, Kuga je úsporná stále. Na elektřinu má vůz ujet více než 50 kilometrů, i to lze při troše snahy naplnit.