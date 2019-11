První svezení s elektrickými škodovkami: Jedna do města, druhá i na cestování

Druhým režimem je Hybrid, kdy si počítač řídí, v jakém momentě zapne spalovací motor. Tehdy jej zapíná relativně často, i v nižší rychlostech. Funguje to v podstatě trošku jako full-hybridní vozy. Pokud si chcete jízdou baterii dobít předem, například když víte, že vás po dálničním přesunu čeká město, lze to systému nařídit a navolit si, jakou kapacitu chcete, aby se udržela. Třetím specifickým režimem, ovládaným na středové konzoli, je Sport, který maximalizuje výkon celé soustavy.

Celkově je to všechno sladěné dobře a Superb krásně naplňuje to, co mám na plug-in hybridech rád. Tedy, že funguje jako schopný elektromobil při každodenním dojíždění do práce a domů, kde máte možnost dobíjení, přitom vás v ničem neomezuje a funguje fajn i jako klasický vůz na služební cestě.