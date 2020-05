Test Audi Q7 po faceliftu: Mnohem lákavější

Tak moc, že na udržení prodejů stačil v roce 2010 velký facelift, který zůstal v nabídce až do roku 2015. I přesto, jak lze Q7 vnímat jako tradiční model od Audi, ve skutečně se právě díváte na teprve druhou generaci. Respektive na její facelift, který se zdá být podobně důležitý jako u prvního vydání.

Ještě podstatnější změny se ale odehrály uvnitř. Palubní deska je kompletně nová a kráčí ve šlépějích modelů A6 či A8. A to je moc dobře. Jakýsi „skleněný” design nových interiérů vozů z Ingolstadtu má svůj styl. Sice stále chladný a technicistní, ale rozhodně už ne fádní. Povedené ambientní osvětlení pak v noci rozehraje krásné divadlo.

Pryč je vysouvací displej infotainmentu. Nahradilo jej pevné řešení a nový je rovněž dotykový panel ventilace. Ze všeho toho dotykového by mi stály vlasy na hlavě, ovšem toto řešení od Audi se už v několika testech prokázalo jako povedené. I díky rychlé a haptické odezvě na dotyk, špičkové grafice a logickému rozvržení ovládacích prvků. Detaily jako zadávání do navigace psaním na spodní displej pak dojem jen dotváří.

Q7 pak stále platí za většího mezi konkurencí. S délkou 5063 milimetrů sice nespadá do segmentu obrů typu BMW X7 nebo Mercedesu GLS, ale oproti X5 (4922 mm) a GLE (4924 mm) je to větší kus auta. A to poznáte uvnitř, zejména na zadních sedadlech, kde je prostoru královsky.