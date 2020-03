Test Škody Superb Scout TSI: K dokonalosti chybí jen kousek

Faceliftovaný Superb je první škodovkou s technologií LED Matrix - a funguje to velmi dobře.

Tato verze Scout přišla právě s faceliftem. Kromě očividného oplastování karoserie je důležitou změnou 15 mm světlé výšky navíc a lepší ochrana spodku auta. Kromě trochu kontroverzních plastů na koncích auta mu to vážně sluší, nová zadní světla prospěla vzhledu zádě; nápis Škoda namísto loga na pátých dveřích už podle mého názoru tolik ne.

Sedačky jsou škodovácky tvrdé, ale ty přední slušně drží tělo v zatáčkách. Vzadu v zatáčkách trochu lítám, ale všímám si, že zezadu jde snadno posouvat pravé přední sedadlo. Hodí se to tomu, kdo je vezen na pravém zadním sedadle, ovšem většinou něco takového potkáte v podstatně dražších autech.

Pseudodřevěné obložení interiéru verze Scout vypadá pěkně a dokud na něj člověk nesáhne, nezjistí, že to je plast. Líbí se mi, že je protažené až na středový tunel a pokračuje i pod přístrojovým štítem.

Ten je digitální a totožný se všemi ostatními škodovkami; bohužel to čím dál víc vypadá, že ty tam jsou doby, kdy auto za víc než milion korun mělo jiné budíky než plebejský povoz za čtyři sta tisíc. Přesto si na displej nemůžu stěžovat, neboť má můj oblíbený režim velkého otáčkoměru uprostřed, ve kterém jediném vidím dobře rychlost, a teplotě oleje nemusím věnovat zbytečně velký kus displeje.

Zajímavostí je, že většina kontrolek včetně blinkrů je na zvláštní liště mimo displej. Když ale připojíte přívěs, v displeji se objeví kontrolka blinkrů jen pro něj. Je sice jedna pro obě strany, ale je tu, takže víte, že elektrický kontakt drží a do osvětlení přívěsu jde proud, jak má.

Systém v něm má být schopný nějak využívat internet, ale když mu ho nabídnu z hotspotu ve svém smartphonu, žádnou změnu nepozoruji. A to ani v dopravních datech, jako např. u Scaly nebo Kamiqu. Ví o omezeních či nehodách, ale hustotu provozu nezobrazuje. Takže spoléhám na prověřený Waze, zrcadlený na displej.

Jenže v něm je auto moc letargické, takže volím, jako obvykle v autech koncernu VW, mód Individual, kde všechno dávám do Comfortu či Normalu kromě adaptivního tempomatu a pohonného ústrojí, které nastavuji na Sport.

Superb je takhle příjemně rychlý a zrychlit dokáže opravdu prudce a zároveň se na nerovnostech houpe skoro jako velké “ameriky”, ovšem bez mých obav o nedostatek přilnavosti - té má podvozek dost. A když vezmu za plyn na výjezdu ze zatáčky, cítím, jak se zadní náprava trošku zapojuje do děje.

Tenhle režim mi až na to, že převodovka trochu dlouho drží druhou rychlost, vyhovuje i pro klidnou jízdu. Paradoxně s naloženým přívěsem, kdy jedu velmi plynule a klidně, je nejlepší podvozek co nejvíc přitvrdit, aby s ním pohyby přívěsu co nejméně mávaly.