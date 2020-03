Evropské automobilky zavírají, v Česku zatím auta z pásů sjíždějí

Od pondělního rána se o uzavření automobilových závodů jedná jak v případě Škody Auto, tak i co se Hyundai v Nošovicích týče. Odbory konkrétně požadují 14denní karanténu pro všechny zaměstnance firmy. Zastavila by se tak výroba. Stejně jako v Kolíně u TPCA se však k uzavření továren nepřistoupilo.

„Stále jezdíme do práce přeplněnými autobusy, tlačíme se během velké pauzy v kantýnách, sdílíme stejné pracovní nářadí a tak dál,” uvedl předseda základní odborové organizace KOVO Hyundai Czech Patrik Fupšo.

Na stejnou dobu, do 27. března, pozastavilo výrobu také Ferrari ve svých závodech v Maranellu a Modeně. Nejméně do 25. března stojí i výrobní linky konkurenčního Lamborghini, které patří do koncernu Volkswagen, v Sant'Agatě Bolognese.