Jak zpracovat velikonoční vajíčka

Do polévky přihoďte orestované houby a provařte.

Do hotové polévky nasypejte nasekaný čerstvý kopr a už ji dál nevařte, aby kopr nezešedl.

Připravte si zastřená vejce : Do kastrůlku nalijte vodu a ocet. Octa se nemusíte bát, ten zařídí, aby se vejce lépe zatáhlo.

Až se voda začne vařit, ztlumte teplotu, ponořte naběračku a do ní vyklepněte vejce. Lžící kružte po okraji naběračky, aby se vejce celé obalilo bílkem, a posléze ho vyklopte z naběračky do kastrůlku. Vařte při mírné teplotě asi 5 minut, pak vejce přendejte do talíře s polévkou.