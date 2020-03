Zvedla se obrovská vlna solidarity se zdravotníky, pomoci můžete i vy

A protože pomoci je opravdu hodně, přišli zdravotníci z FN Motol s myšlenkou založit web www.pomocnemocnicim.cz, kde by firmy mohly nabízet svou pomoc, která by jejich personálu pomohla zajistit základní potraviny a věci osobní hygieny přímo na pracovišti. Postupně by se do projektu chtěly zapojit i další fakultní nemocnice.